Vorfall in und vor Hückeswagener Discounter Das Verweigern einer Corona-Maske eskalierte auf Supermarkt-Parkplatz

Es war eine Rückkehr in Zeiten, die heute schon so weit weg erscheinen. In die Zeiten von Corona-Regeln und Maskenpflicht. Darum ging’s jetzt in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Wipperfürth, bei der sich ein heute 38-Jähriger aus Tschechien wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten hatte.