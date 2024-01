Hückeswagener Perspektive(n) Wenn’s Geld fehlt, wird vieles schwierig

Die Stadt sei auf Zuschüsse angewiesen, sagte ein Zuhörer. Aber sie habe etwa mit den beiden ehemaligen Grundschulen an der Kölner Straße zwei Gebäude, die sie veräußern und damit den Haushalt etwas entlasten könne. Zumal sie von der Lage her „Filetstücke in der Altstadt“ seien. Persian antwortete, dass die Stadt die Gebäude im Blick habe, momentan aber kein Verkauf möglich sei. Die ehemalige Löwen-Grundschule beherbergt aktuell und voraussichtlich noch ein paar Jahre geflüchtete Menschen. „Wir haben aber darüber nachgedacht, das Gebäude danach zu veräußern für eine Wohnungsbebauung“, sagte er.