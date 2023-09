Förderanträge für Hückeswagen Verwaltung bereitet ein Mobilitätskonzept vor

Die Stadtverwaltung hat für verschiedene Projekte zwei Förderanträge im Rahmen der Förderung der Vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements des Landes NRW (FöRi-MM) und der Investitionsförderung der Go.Rheinland eingereicht. So soll ab 2024 ein kommunales Mobilitätskonzept erarbeitet werden. Ziel ist es, zukunftsfähige Mobilitätsangebote zu entwickeln, eine Bestandsanalyse vorzunehmen und eine breite Öffentlichkeitarbeit in die Tat umzusetzen. „Als Ergebnis werden ein Maßnahmenkatalog und ein Umsetzungsrahmen erarbeitet“, heißt es in den Unterlagen der Verwaltung zum Planungsausschuss. Die genauen Inhalte und Zielsetzungen sollen politisch beraten werden.