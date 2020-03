Hückeswagens Partnerstadt : Verwaiste Straßen im quirligen Etaples

Etaples In Frankreich gilt eine Ausgangssperre, und die betrifft auch Hückeswagens Partnerstadt.

De Polizei kontrolliert, wo und warum sich die Menschen an der frischen Luft bewegen. Wer auf dem Weg zur Arbeit ist, Einkäufe macht oder wegen dringender medizinischer Besorgungen das Haus verlässt, der darf das. Auch einmal mit dem Kind draußen frische Luft schnappen oder mit dem Hund Gassi gehen ist erlaubt. In den Zeitungen wird eine Art Passierscheinformular abgedruckt, das jeder selbst ausfüllen und bei einer Kontrolle vorzeigen muss. Wer gegen die Auflagen der Ausgangssperre verstößt, hat 38 Euro Strafe zu zahlen. Der schöne Markt vor dem Rathaus von Etaples ist nur mit Lebensmittelständen bestückt und schließt um 12 Uhr. Und wie auch in Hückeswagen bilden sich vor den Supermärkten Warteschlangen, weil die Anzahl der Käufer an den Kassen reglementiert wird. Zwei bis vier Wochen soll dieser Ausnahmezustand dauern.

Wo alle Restaurants schließen müssen – manche bieten nun einen Lieferservice an –, findet das traditionelle Produkt der Küste keine Abnehmer mehr. Das bedeutet, dass die Preise für Fische und Meeresfrüchte drastisch gefallen sind, außerdem wurde die gesamte Flotte des wichtigsten Fischereihafens des Landes zurück an die Kais von Boulogne-sur-Mer beordert. Die Eigner der Kutter, ohnehin durch die Winterstürme häufig daran gehindert auszulaufen, klagen. An den Entladekais in Dünkirchen läuft der Betrieb dagegen normal. Dasselbe gilt für den Fährbetrieb in Calais.