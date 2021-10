Trunkenheitsfahrt in Hückeswagen gestoppt : Verurteilt – zwei Whisky am Steuer nach Schocknachricht

Hückeswagen Eine Blutuntersuchung des Fahrers ergab eine Alkoholkonzentration von 1,54 Promille – weit über dem erlaubten Grenzwert zum Steuern eines Fahrzeugs.

Der Verteidiger des 55-Jährigen ergriff in der Verhandlung am Wipperfürther Amtsgericht zunächst das Wort: „Mein Mandant bestreitet die Sache gar nicht, aber es gab eine besondere Situation, die er schildern möchte.“ Mit Tränen in den Augen berichtete der Angeklagte: „Meine Mutter hatte drei Tage vorher einen Schlaganfall erlitten und war im Krankenhaus.“ An dem Samstag, wo die Polizei ihn angehalten hatte, sei er in Wuppertal einkaufen gewesen. „Als ich in Remscheid war, ging das Telefon, und meine Schwester sagte mir, dass meine Mutter im Sterben liegt“, erzählte er. In dieser Stunde hätte er einen absoluten „Blackout“ gehabt und im Auto zwei Whisky getrunken, die sich unter den Einkäufen befunden hatten. „Ich trinke nie im Auto, aber ich hatte meine Mutter, die in meiner Heimat lebt, seit zehn Jahren nicht gesehen.“ Sie sei am nächsten Morgen gestorben – ein Schock für den 55-Jährigen.