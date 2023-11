Hückeswagener Experte zu Kfz-Versicherungswechsel „Gründlich prüfen statt einfach zugreifen“

Fast alle Versicherungskaufleute können heute mehrere Vertragsvarianten bieten, mit Ein- und Ausschlüssen operieren, „aber nicht mit allen Interessenten gleichzeitig in der letzten Novemberwoche lange Gespräche führen“, mahnt der Experte zu einer frühzeitigen Orientierung. Ende November muss die Kündigung beim „alten“ Kfz-Versicherer eingegangen sein, wenn man wechseln will. Am wichtigsten ist dabei die Kenntnis der Entschädigungslücken. Diese sind meist gut versteckt und manchmal nur an fehlenden Bestimmungen im Kleingedruckten erkennbar. „5000 bis 10.000 Euro können bei den Erstattungen leicht auf dem Spiel stehen, wenn man einfach zugreift, statt gründlich zu prüfen“, sagt Huhn.