Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Vernissage vereint bildliche Kunst und Musik

Info

Biografie Manfred Wimmershoff arbeitete nach seinem Studium in Kunstwissenschaft, Pädagogik und Mathe als Lehrer an Gymnasien in Leverkusen und Köln. Seit neun Jahren ist er freischaffender Künstler. Im August 2018 eröffnete er seine Galerie „Wimmershoff-Arts“ in Odenthal-Glöbusch.

Ausstellungen 2019 Unter anderem eine Osterausstellung in Bad Mitterndorf (Österreich), Präsentation der Bilder „Schöne Vergänglichkeit“ und Leerer Blick“ in Venedig anlässlich der Biennale 2019, Pfingstvernissage mit ausgewählten Werken in Burg/Dithmarschen, Präsentation des Bildes „Regenbogenbaum im Schnee“ vor dem Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean in Luxemburg.