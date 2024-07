Fachtagung in Hückeswagen Bessere Vernetzung der „Grenzgänger der Jugendhilfe“

Während der Veranstaltung im Rahmen des 70-jährigen Bestehens der Jugend- und Sozialwerks hielt Thayalini Boll, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marienheide, ein Impulsreferat und veranstaltete einen Workshop. Ihr Credo war, dass es mehr Fortbildungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe geben müsse, um mehr Wissen in Konfliktsituationen mit den betreuten Menschen zu haben. Außerdem forderte die Medizinerin, einen frühzeitigen Kontakt zum Austausch mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu suchen, wenn sich Komplikationen im Hilfeverlauf von Kindern und Jugendlichen andeuteten.