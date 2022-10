Feuerwehr Hückeswagen : Unfall stellt sich als Alarmübung heraus

Hückeswagen Der Löschzug Stadt der Feuerwehr und das Wipperfürther DRK übten in Winterhagen, wie sie im Fall eines schweren Verkehrsunfalls zusammenarbeiten müssten. Dafür war ein Autowrack präpariert worden. Das Fazit fiel positiv aus.

Die Szenerie war gespenstisch: überall Fahrzeuge mit Blaulicht, starke Scheinwerfern leuchteten die Unfallstelle an der Industriestraße aus. Im Mittelpunkt ein Autowrack, dass sich in Höhe des Schrottrecycling-Unternehmens Bacher scheinbar um einen Laternenpfahl gewickelt hatte. Der Fahrer war schwer verletzt – so jedenfalls schien es auf den ersten Blick. Tatsächlich handelte es sich um eine gemeinsame Alarmübung der Hückeswagener Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Wipperfürth.