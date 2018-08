Hückeswagen: Verlängerung von Ausstellung von Elisabeth Kaiser-Arentz

Hückeswagen Die seit Anfang Juli laufende Ausstellung der Hückeswagener Künstlerin Elisabeth Kaiser-Arentz im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße hat eine solch große Nachfrage, dass sich alle Beteiligten jetzt dazu entschlossen haben, sie bis zum 30. September zu verlängern. Unter dem Motto „Neue Bilder" sind verschiedene Werke der Künstlerin vom Gardelenberg zu sehen

„Mit dem Ausstellungstermin sind wir ein Stück weit in die Ferienzeit gerutscht, so dass einige aufgrund von Urlaub die Ausstellung noch nicht besuchen konnten", sagt Elisabeth Kaiser-Arentz. Beim Trägerverein sei sie mit der Bitte um Verlängerung auf offene Ohren gestoßen. Somit ist die Ausstellung „Neue Bilder" auch während des Altstadtfests zu sehen. „Mit der Verlängerung haben wir auch ein paar bisher gezeigte Bilder durch neue ausgetauscht, so dass das Motto der Ausstellung eine doppelte Bedeutung bekommt," ergänzt die Künstlerin.

Zu sehen sind während der regulären Veranstaltungen im Kultur-Haus Zach Linolschnitte, die in jüngster Zeit entstanden sind. Dabei interessieren Elisabeth Kaiser-Arentz die Menschen in ihrem irdischen Dasein, in einer Welt voller Eigentümlichkeiten, mit geheimnisvollen Einflüssen und vielfältigen Versuchungen. Ihre Themen findet sie im Alltag, in ihrer Umgebung, in Erlebnissen, Erfahrungen und bei Begegnungen mit Anderen. Themen aus der Literatur inspirieren sie ebenfalls. Dort tauchen ihre Typen auf – als Gesellen und Meister, Spieler und Gespielinnen, Narren und Clowns, Propheten und Wahrsager, aber auch als Hetzer und Gehetzte. Bei E.T.A. Hoffmann interessiert sie sich für dessen markante Typen: Die Zecher, Kater Murr mit seinem Gesindel und viele weitere Figuren tauchen immer wieder in Ihren Bildern auf. Nicht zuletzt ist der Rattenfänger häufig ein Thema der Arbeiten der Hückeswagenerin.