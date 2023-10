Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen Martinsmarkt wieder mit Glücksnüssen, Losen und Martinszug

Egal, wie das Wetter am ersten Sonntag im November auch sein wird – in der Innenstadt dürfte dann garantiert „der Bär los“ sein. Denn es ist wieder Martinsmarkt, der verkaufsoffene Sonntag der Werbegemeinschaft. So wird es am 5. November in den Geschäften, die von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben und zum Bummeln und Kaufen einladen, wieder voll werden.