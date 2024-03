Frühlingsfest in Hückeswagen Bonbons mit Gutscheinen statt Krokuss-Aktion

Der neue Stadtmarketingverein „Wir sind Hückeswagen“ (WsH), der sich aus Werbegemeinschaft und Stadtmarketing gebildet hat, verschickte jüngst E-Mail-Post an alle Akteure in der Innenstadt. „Wie das in jeder Ehe so ist, muss man erst einmal alles auseinander sortieren und neu ordnen“, berichten darin die beiden Geschäftsführerinnen Andrea Poranzke und Monika Zöller. So langsam nehme die neue Organisation aber Formen an, „und wir wollen auch direkt damit starten, dass wir versuchen werden, frühzeitig über geplante Aktionen und Projekte zu berichten“, schreiben die beiden. Geplant sei es, dies in Zukunft über einen Newsletter durchzuführen.