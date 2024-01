Flucht durch Hückeswagen endet spektakulär in Hämmern Frau liefert sich unter Drogen Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine filmreife Verfolgungsjagd lieferte sich in der Nacht zu Sonntag eine 56-Jährigen mit der Polizei, die in Kürten begann, durch Hückeswagen führte und letztlich in Hämmern endete. Die Beamten waren in Kürten alarmiert worden, weil dort bereits seit längerer Zeit ein Auto die Wipperfürther Straße permanent auf und ab fuhr. Als sie die Fahrerin kontrollieren wollten, fuhr diese plötzlich wieder los, prallte rückwärts mit ihrem Auto gegen eine Mauer, setzte ihre Fahrt laut Mitteilung der Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises aber unvermittelt fort. Die Polizisten folgten ihr und gaben deutliche Anhaltesignale, aber die Kürtenerin missachtete sie permanent.