Polizeieinsatz in Hückeswagen Filmreife Verfolgungsfahrt endet für Autodieb im Straßengraben

Der in Hückeswagen festgenommene 18-Jährige, der keine Fahrerlaubnis hat, wurde am Nachmittag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Ermittlungen zu dem zweiten Fahrer und möglichen weiteren Mittätern dauern noch an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die am Tatort in Wipperfürth beziehungsweise hinsichtlich des gestohlenen und in Kürten abgestellten BMW verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter ☏ 02261 / 81990 entgegen.