Hückeswagener Schützenverein Beim Vereinsschießen setzten sich die geübten Jäger durch

Vor allem im Schützenverein Hückeswagen gibt es treffsichere Schützen. Aber nicht nur dort. Das wurde jetzt wieder deutlich beim Vereinsschießen auf dem Schießstand an der Ernst-Trost-Straße. Zum 34. Mal hatten die Schützen befreundete Hückeswagener Vereine eingeladen, und die sorgten für spannende Wettkämpfe. „Insgesamt hatten wir 103 Starts in der Einzelwertung und 17 Mannschaften, die aus jeweils vier Schützen bestanden, in der Teamwertung“, berichtete Schützenchef Stefan Lorse. Zu gewinnen gab es für die drei Erstplatzierten in der Einzel-und Mannschaftskonkurrenz Geldpreise; diese wurden jetzt auf dem Schießstand übergeben.