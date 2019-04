Unterstützung : Verein spendet 40.000 Euro für Kinder- und Jugendhospizdienst

Hückeswagen Mit einer großen Summe unterstützt die gemeinnützige Initiative aus Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis nun den Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser.

Mit der zweithöchsten Einzelspende, die „Hits fürs Hospiz“ bislang bereitgestellt hat, soll der neue Standort in Hückeswagen in der Anlaufphase bis 2022 unterstützt werden. „Das Geld ist die eine Sache, das Thema ,lebensbegrenzende Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen’ eine andere“, sagt Gabi Schillinger. „Das stelle ich immer wieder in Gesprächen mit Koordinatoren fest.“ Viele Familien mit betroffenen Kindern oder Jugendlichen hätten von ambulanten Hospizdiensten eine falsche Vorstellung, betont sie. „Sie befürchten, dass sie ihre Kinder zum Sterben in diese Dienste geben. Das ist falsch“, versichert die Projektleiterin. Diese Dienste unterstützten die Familien vielmehr mit Ratschlägen, Wissen, Erfahrung, Zuwendung, Zuhören und ehrenamtlicher Zeit. Für was der Ehrenamtler seine freie Zeit einbringen soll, entschieden die Familien selbst. Zudem seien alle Betreuungsleistungen kostenfrei.