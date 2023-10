Sozialausschuss in Hückeswagen „Lebendige Inklusion“ hat noch viel vor

Wenn ein Leitungswechsel aus Altersgründen geschieht, ist dies ein gutes Zeichen dafür, dass strukturell alles in Ordnung ist. So auch bei der Wohngemeinschaft „Lebendige Inklusion“ in Niederlangenberg oberhalb der Bever-Talsperre in Hückeswagen. Dort waren Ende Mai Mitbegründerin Beate Müllers und Michael Exner in den Ruhestand verabschiedet worden, Till Marcucci und Sandia Franzke Olano traten zum 1. Juni als neues Leitungsteam an.