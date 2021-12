Infektionszahlen in Hückeswagen steigen dramatisch : Verändertes Stadt-Logo soll zum Impfen animieren

Wegen der hohen Corona-Zahlen auch in Hückeswagen hat die Stadt in ihrem Logo das „Leben“ durch „Impfen“ ersetzt, um Werbung für selbiges zu machen. Foto: Kemper/Stadt

Hückeswagen Im Oberbergischen Kreis, mittlerweile aber auch in Hückeswagen, steigen die Infektionszahlen seit geraumer Zeit dramatisch. Daher rät Bürgermeister Dietmar Perisan zum Impfen.

Die Lage in der Schloss-Stadt war einmal eine völlig andere: Am 19. Oktober hatte es in der Schloss-Stadt nicht einen Fall einer Corona-Infektion gegeben – das ist noch nicht einmal zwei Monate her. Und jetzt? Am Freitag meldete das Kreisgesundheitsamt 175 infizierte Personen in der Schloss-Stadt. Das waren zwar fünf weniger als tags zuvor, aber unter den 13 oberbergischen Kommunen haben aktuell nur die Kreisstadt Gummersbach (465), Marienheide (218) und Wipperfürth (230) mehr Fälle als Hückeswagen.

Das hat nun die Verwaltungsspitze auf den Plan gerufen, zumal auch der Kreis bei den Infektionszahlen seit langer Zeit regelmäßig in der Spitzengruppe in NRW liegt. „Die Corona-Pandemie hat Hückeswagen weiterhin fest im Griff“, musste Bürgermeister Dietmar Persian feststellen. Leider sei die Zahl der Infizierten auch in der Schloss-Stadt in den vergangenen Wochen rasant angestiegen. Eine Entwicklung, die ihm Sorge bereitet: „Wir müssen die steigenden Zahlen in den Griff bekommen“, betont Persian. Aktuell seien zwar keine besonderen Ereignisse oder Veranstaltungen festzustellen, bei denen die Infektionen weitergegeben wurden. „Allerdings sehen wir, dass besonders die Schulen derzeit stark betroffen sind.“ Große Hoffnung auf „etwas Besserung“ setzt der Bürgermeister nun auf die Wiedereinführung der Maskenpflicht.

„Dennoch bleibt das Gebot der Stunde die Reduzierung von Kontakten“, stellt er klar. „Wir alle müssen mehr Vorsicht walten lassen und auf unnötige Kontakte verzichten.“ Helfen könnten laut Persian zudem die Schnelltests, die es auch in Hückeswagen jetzt wieder kostenfrei bei den Teststellen gibt. Eine Übersicht gibt es online unter www.obk.de/teststellen.

Das Mittel der Wahl gegen die Pandemie bleibe in erster Linie jedoch die Impfung. Neben der Impfung beim Hausarzt hat der Oberbergischen Kreis in Hückeswagen eine Impfstelle eingerichtet, die in der Glashalle unterhalb des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz eingerichtet wurde. Persian: „Mit dieser Impfstelle haben wir in Hückeswagen ein nahes, schnelles und einfaches Angebot, um eine Impfung – sei es eine Erst- oder eine Boosterimpfung nach sechs Monaten – zu bekommen.“ Aktuell werden Termine bis Donnerstag, 23. Dezember angeboten (außer an den Wochenenden). Für die nächsten eineinhalb Wochen sind auch noch etliche zu haben. Reserviert werden können sie im Internet unter www.obk.de/impfen.