Aufräumen in Hückeswagener Kindergarten : Vater-Kind-Aktion in der Arche

Hückeswagen Beim Arche-Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde brachten jetzt Väter und ihre Kinder das Außengelände wieder auf Vordermann.

) In der Regel sind es die Mütter, die ihre Sprösslinge in den Kindergarten bringen, auf Elternabende gehen oder für Veranstaltungen basteln. Damit aber auch die Väter den Kindergarten ihrer Kinder kennenlernen und mehr Zeit mit ihnen verbringen, gibt’s die Vater-Kind-Aktion. So auch jetzt im evangelischen Arche-Kindergarten an der Kölner Straße.