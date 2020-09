Hückeswagener Bauwerke : Vandalismus im Höhsieper Tunnel

Hückeswagen Jedes Jahr wird ein Drittel der Brücken und Bauwerke der Stadt im Stadtgebiet überprüft. Die aktulle Kontrolle hat einige Verbesserungen gebracht. Der Fledermaustunnel am Radweg wird aber immer wieder mutwillig beschädigt.

Zwischen einer Eins und einer Vier bewegen sich die Noten für zwölf Brücken und zwei Bauwerke im Stadtgebiet, die die Stadtverwaltung im Herbst und Frühjahr hat überprüfen lassen. Das teilte Waldemar Kneib vom Bauamt im jüngsten Bauausschuss mit. Die Bestnote 1,0 (bis 1,4 bedeutet einen sehr guten Zustand) weist die Brücke am Busenbacher Weg auf, am schlechtesten schneidet der Höhsieper Tunnel mit 2,5 (eine 4+) ab, durch den der Radweg führt.

Die Stadt kontrolliert jedes Jahr Brücken und Bauwerke, so dass jedes alle drei Jahre auf dem Prüfstand steht. Große Veränderungen meldete Kneib nicht. Den größten „Sprung“ machte die Brücke in Goldenbergshammer, die von 2,0 (3+) in 2017 auf jetzt 1,5 (2+) hochgestuft wurde. Dafür waren aber auch etwa 10.000 Euro in die Erneuerung des Geländers investiert worden. Die Lärmschutzwand an der Alten Ladestraße erhielt eine 1,7 und damit ein Gut. Dort wurde eine rostende Mutter und ein Schaden entdeckt, den ein Auto verursacht hatte.