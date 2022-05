Landtagswahl 2022 : Streiter für Generationengerechtigkeit

Der Engelskirchener Uwe Söhnchen kandidiert, wie schon vor fünf Jahren, für die Grünen im Wahlkreis Oberberg-Nord. Foto: Grüne Oberberg

Oberberg Der Engelskirchener Uwe Söhnchen tritt nach 2017 erneut für die Grünen bei einer Landtagswahl an. Der 64-jährige gelernte Krankenpfleger will mit seinem Wissen und Können die Welt ein bisschen besser gestalten.

Ob für Uwe Söhnchen jetzt eine Reihe von Feier-Tagen begonnen hat, wird sich erst am kommenden Sonntag herausstellen. Denn am 15. Mai, um kurz nach 18 Uhr nach der ersten Prognose der Wahlforscher, entscheidet es sich, wie die Grünen in NRW bei der Landtagswahl voraussichtlich abgeschnitten haben werden.

Gejubelt haben dürfte der 64-Jährige zumindest schon am Dienstag, sind doch die Handballer des VfL Gummersbach nach drei Jahren Zweitklassigkeit wieder in die Bundesliga aufgestiegen – fünf Spieltage vor Schluss hat der zwölffache Deutsche Meister so viele Punkte Vorsprung, dass ihm der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist. Und für Söhnchen als bekennender Fan des VfL dürfte, als ihn diese Nachricht erreichte, das Herz aufgegangen sein.

Info Geschäftsführer eines Pflegedienstes Geboren 25. März 1958 in Weiershagen (inzwischen ein Teil von Wiehl) Schule Volksschule Weiershagen, Hauptschule Bielstein Ausbildungen Tischler (Abschluss 1976), Examinierter Krankenpfleger (1979) Berufliche Laufbahn Krankenpfleger im Krankenhaus Engelskirchen (bis 1985), ambulant als „Gemeindeschwester“ bei der Evangelischen Kirchengemeinde Ründeroth (bis 1995), Aufbau eines ambulanten Pflegedienstes in der Kreismitte und zweier Tagespflegen für alte und pflegebedürftige Menschen in Ründeroth und Hülsenbusch (Inhaber und Geschäftsführer) Studium Bachelor of Business Administration Ausrichtung Social Management (2017) Politik Seit der Volkszählung 1987 bei den Grünen; im Jugend und Sozialausschuss der Gemeinde Engelskirchen und mehr als zehn Jahre Mitglied des Kreistags

Familie geschieden, zwei Kinder, zwei Enkelkinder Hobbys unter anderem Familie, Geschichte, Land- und Forstwirtschaft, Reisen

Auch am Sonntag könnte sich der Engelskirchener freuen, sagen doch die Wahlforscher für die Grünen derzeit ein Wahlergebnis von etwa 16 Prozent voraus – das wären fast satte zehn Prozent mehr als bei der Wahl 2017. Damit wären sie nicht nur drittstärkste Kraft, sondern fast so gut wie sicher auch Teil der nächsten Landesregierung – von wem auch immer diese angeführt werden wird. Doch eines ist auch sehr wahrscheinlich: dass es Söhnchen nicht als Direktkandidat in den Landtag schaffen wird. Das Rennen im Wahlbezirk Oberberg-Nord, zu dem auch Hückeswagen gehört, dürften eher die Bewerber von CDU und SPD unter sich aus machen.

Dabei wollte der Grünen-Kandidat von vor fünf Jahren eigentlich gar nicht mehr ins Rennen um einen Sitz im Landtag gehen. Doch weil ihr ursprünglicher Landtagskandidat, Leon Stank aus Radevormwald, das Angebot für ein Auslandsstipendium in Barcelona angenommen hatte, mussten die oberbergischen Grünen im Februar einen neuen Kandidaten bestimmen. In der Wahl setzte sich Söhnchen mit gut zwei Drittel der Stimmen gegen den Radevormwalder Björn Opterweidt durch.

Seit der Volkszählung 1987 gehört er den Grünen an. Als Grund dafür nennt Söhnchen „die Geburt meiner Kinder“, ohne das aber näher auszuführen. Dass der Engelskirchener nun doch wieder für seine Partei Wahlkampf macht, liegt auch daran, „dass ich mit meinem Wissen und Können die Welt ein bisschen besser gestalten will“. Schwerpunkt ist dabei die Generationengerechtigkeit. Dem 64-Jährigen schwebt eine Quartiersentwicklung als Zukunftsmodell des Zusammenlebens vor, und er fordert einen seniorengerechten Wohnungsbau. Dabei sollen dann auch Netzwerke eine Rolle spielen, über die sich Alt und Jung gegenseitig unterstützen könnten. Sollte Söhnchen doch Teil des neuen Landtags sein, so will er sich um eine verbesserte Mobilität im ländlichen Raum und eine Dorf- und Landschaftsentwicklung im Sinne eines nachhaltigen Miteinander von Mensch und Natur einsetzen.