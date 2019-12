Hückeswagen : Dieses Jahr gibt es die letzten Silversterknaller

Hückeswagen Ab heute, Samstag, verkauft der Spiel- und Lederwarenhändler Raketen und Böller. Ab 2020 wird es das nicht mehr geben.

Heinhaus Sie hat ihren Ursprung schon im Januar dieses Jahres. Da haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass man doch was tun muss. Wir leben hier in einer Region mit gesunder Luft. Aber wenn man mal in eine Großstadt fährt, die auch noch in einem Tal-Kessel liegt, merkt man schon, wie schlecht dort die Luft ist. Da muss was getan werden. Und mit Blick auf die vergangene Klimakonferenz in Madrid kann man erkennen, wie schwierig es ist, so viele Länder unter einen Hut zu bringen. Das ist fast aussichtslos. Also müssen wir Bürger wieder ran.