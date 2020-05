Hückeswagen : Sonnenstrom vom Hausdach nutzen

Utz Gessner kann seinen Stromverbrauch und die durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach gewonnene Energie per App auf dem Rechner kontrollieren. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Auch für Utz und Ute Gessner sind Klimaschutz und Energiesparen Themen. Deshalb haben sie ihr Haus von 1929 in den vergangenen zehn Jahren saniert. Dabei ist auch eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Klimaschutz und Energiesparen sind Themen, die derzeit in aller Munde sind. Nicht zuletzt der Erfolg von Bündnis 90/Die Grünen bei der Europawahl im Vorjahr hat gezeigt, dass in großen Teilen der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür vorhanden ist. So kommen auch immer wieder Privatleute auf die Idee, ihr Eigenheim energetisch sinnvoll umzubauen. Wie etwa Utz Gessner.

Der 64-jährige Hückeswagener lebt seit 28 Jahren an der Kölner Straße. „Das Haus gehörte meinen Schwiegereltern, die dort 1966 eingezogen sind. Gebaut wurde es aber bereits wesentliche früher, im Jahr 1929“, sagt Gessner. Seit dem Tod der Schwiegereltern vor rund zehn Jahren, haben Utz Gessner und seine Frau Ute das Haus sukzessive saniert – und mittlerweile auch die Themen Strom und Energie ins Visier genommen.

Info Umwandlung von Licht in elektrische Energie Photovoltaik Die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie wurde erstmals 1839 vom Physiker Alexandre Edmond Becquerel entdeckt. Man kannte sie lange Zeit als Energieversorgung von Taschenrechnern oder Armbanduhren. Stromerzeugung Zur flächendeckenden Nutzung erforscht wird die Photovoltaik allerdings erst seit Ende der 1980er-Jahre. Seit der Jahrtausendwende steigt die weltweite Produktion von Solarstrom stetig weiter.

„Als erstes haben wir die alte Gastherme ausgetauscht und so die Kosten direkt halbiert“, sagt der 64-Jährige. Dazu seien dann eine Pelletheizung und eine Photovoltaikanlage gekommen. Seit kurzer Zeit ist nun die Arbeit abgeschlossen, auf dem Dach des rund 90 Jahre alten Hauses ist eine Anlage mit einer Leistung von zehn kW installiert, mit der pro Jahr rund 6000 Kilowattstunden Strom produziert werden können. „Strom ist ein sensibles Thema, das von vielen Seiten unterschiedliche betrachtet wird“, sagt Gessner. Der erste Teil der Anlage, etwa fünf kW, sind 2015 auf einer Hälfte des Daches installiert worden. „Da haben wir aber schnell gemerkt, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind“, sagt Gessner. Also sollte auch die zweite Dachhälfte mit genutzt werden. Durch einen Umbau des Obergeschosses sei das dann 2018 möglich geworden, sagt Gessner.

Die Gastherme würde nun nur noch gelegentlich anspringen, wenn Stromspitzen auftreten würden. Und die könne man gut umgehen, sagt Gessner. „Das ist ein wichtiger Punkt, den viele Menschen nicht beachten, wenn sie über eine Photovoltaikanlage nachdenken.“ So müsse man im Vorfeld die internen Abläufe im Haushalt durchdenken, um den Sonnenstrom möglichst effektiv auszunutzen. „Wenn man abends heimkommt und dann gleichzeitig die Wasch- und Spülmaschine oder den Trockner anstellt, dann auch noch den Backofen für das Abendessen anwirft, kommt die Photovoltaikanlage natürlich nicht mehr mit, und es muss Strom dazugekauft werden“, sagt der 64-Jährige. Aber das könne man, etwa mit Zeitschaltuhren oder natürlich mit Absprachen, gut steuern, wie die Erfahrung gezeigt habe. „Eine Energieberatung ist an dieser Stelle dennoch sinnvoll. Man muss das Ganze eben bis zum Ende durchdenken. Die Komplexität des Themas ist groß, in die Überlegungen sollte man schon Zeit investieren“, sagt Gessner.