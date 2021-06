Hückeswagener Wirtschaft : Amerikanisches Unternehmen übernimmt die Firma Clouth

Seit 21 Jahren produziert Clouth im Gewerbegebiet West 2. Foto: Giorgio Pastore

Winterhagen/Scheideweg Der Hückeswagener Hersteller unter anderem von Schaberklingen und Streichmessern ist nun Teil der Kadant Inc aus Massachusetts. Was die Übernahme für den Standort in West 2 bedeutet, ist unklar.

Sie war eines der ersten Unternehmen, die Anfang der 2000er Jahre ins gerade neu angelegte Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg den Betrieb aufgenommen hatten: Die ursprünglich Remscheider Firma Joh. Clouth GmbH & Co. KG produziert seit mittlerweile fast 21 Jahren in West 2. Arbeiteten Anfang der 90er Jahre in der Nachbarstadt gerade einmal 20 Mitarbeiter im Unternehmen, sind es mittlerweile 205 an den Standorten in Deutschland und Polen. Nun vermeldet Clouth einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte: „Mit sofortiger Wirkung übernimmt die Kadant Inc. die Joh. Clouth GmbH & Co. KG und ihre Tochtergesellschaften“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hückeswagener Unternehmens.

Clouth, das bereits 1874 gegründet wurde, ist ein führender und weltweit agierender Produzent von Schaberklingen, Streichmessern, Kreppschabern und Reinigungssystemen, die in der Papier-, Verpackungs- und Tissue-Produktion eingesetzt werden. Das Unternehmen erzielte im vorigen Jahr einen Umsatz von zirka 41 Millionen Euro. „Nach fast 150 Jahren, in denen wir einen erstklassigen Ruf für hochwertige Schaberklingen aufgebaut haben, freuen wir uns sehr über dieses neue Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte“, wird Geschäftsführer Peter Kochenrath in der Pressemitteilung zitiert. „Der unermüdliche Fokus von Kadant, Kunden mit Hochleistungsprodukten und Service zu bedienen, stimmt mit unserem Geschäftsansatz überein und positioniert Clouth gut für weiteres Wachstum.“

Bei dem US-amerikanischen Unternehmen mit Sitz in Westford/ Massachusetts handelt es sich um einen globalen Anbieter von hochwertigen, technischen Systemen, die in der Prozessindustrie weltweit eingesetzt werden. Kadant beschäftigt etwa 2600 Mitarbeiter in 20 Ländern.

Warum Clouth der Übernahme zugestimmt hat und welche Auswirkungen diese auf die Arbeitsplätze am Hückeswagener Standort haben, dazu gibt es nach Anfrage unserer Redaktion seitens der Geschäftsführung bislang keine Stellungnahme.

(büba)