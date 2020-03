IG Frühschwimmer in Hückeswagen : Ursula Böhl feiert 80. Geburtstag

Hückeswagen Die Hückeswagenerin ist eine große Stütze des Ehrenamts in der Schloss-Stadt: VdK, Rotes Kreuz und Frühschwimmer – sie alle können dankbar sein für ihr langjähriges Engagement.

Ohne Ursula Böhl hätte es in der Schloss-Stadt natürlich auch Ehrenamt gegeben. Tatsache ist aber, dass die Hückeswagenerin, die am Montag ihren 80. Geburtstag feiert, ein echtes Urgestein im Ehrenamt ist. Gerade bei den Frühschwimmern, die sie 1993 mitgegründet hat, gehört sie bis heute zu den großen Konstanten. Auch wenn sie, naturgemäß und dem fortgeschrittenen Alter geschuldet, den Umfang ihrer Tätigkeiten mittlerweile ein wenig eingeschränkt hat. „Ich kümmere mich heute noch um die Kaffeekasse und den Kaffeevorrat“, sagt sie gutgelaunt. Lange Jahre war sie indes für die Mitgliederverwaltung und die Kasse zuständig.

Ursula Bohl – oder Ursel, wie sie auch genannt wird – ist ein echtes Hückeswagener Kind. Die Heimatverbundenheit der Eltern machte auch vor den beginnenden Wirren des Zweiten Weltkriegs nicht Halt. „Ich bin am 9. März 1940 im Johannesstift geboren worden“, sagt Ursula Böhl. Ihre Mutter ist zur Geburt extra die knapp 300 Kilometer aus Delmenhorst zurück in die Schloss-Stadt gefahren. „Mein Vater war damals bei der Luftwaffe in Delmenhorst stationiert. Ich bin hier zur Welt gekommen, meine Mutter ist dann mit mir wieder nach Niedersachsen zurück“, sagt Ursula Böhl. Nachdem der Krieg vorbei war, kehrte die junge Familie wieder in die Heimatstadt im Bergischen zurück, die kleine Ursula war damals gerade fünf Jahre alt. „Ich habe keine wirklichen Erinnerungen mehr, kann mich nur noch daran erinnern, auf einem Lkw gesessen zu haben“, sagt sie heute. In Hückeswagen ist Ursula Böhl 1946 in die Volksschule gekommen, zusammen mit sehr vielen anderen Kindern. „Es war ein doppelter Jahrgang, der damals eingeschult wurde“, sagt sie.