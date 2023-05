Vereinsleben in Hückeswagen Besondere Ehrung für Ursel Böhl

Ursula Böhl – wie sie richtig heißt, aber selten genannt wird – ist ein echtes Hückeswagener Kind. Für ihre Geburt im März 1940 im Johannesstift, das damals noch ein Krankenhaus war, war ihre Mutter die 300 Kilometer aus Delmenhorst, wo ihr Mann bei der Luftwaffe stationiert war, in die Schloss-Stadt gefahren. Nach ihrer Frühberentung 1991 wurde das Ehrenamt zum Lebensmittelpunkt der Gehbehinderten. Als es dann 1993 darum ging, die Schließung des Hückeswagener Hallenbads zu verhindern, hatten sich etwa 40 Bürger zusammengetan und die IG Frühschwimmer gegründet. Während sich Horst Hellerling als Vorsitzender um die Geschäfte des jungen Vereins kümmerte, sorgte sich Ursel Böhl um dessen Kasse. Das lag der Hückeswagenerin durchaus im Blut, hatte sich doch ihr ganzes Berufsleben um Buchhaltung gedreht – bei der Firma Giersiepen in Bergisch Born und später in der OBI-Zentrale in Wermelskirchen.