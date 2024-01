Feuerwehr-Großeinsatz in Hückeswagen Der Brand entstand in der Sauna

Um kurz nach 17 Uhr am 12. Januar war die Feuerwehr zu einem Kellerbrand alarmiert worden. Als die ersten Einsatzkräfte auf der Kaiserhöhe oberhalb der B 483 eintrafen, drang aus dem Kellergeschoss des Einfamilienhauses bereits dichter Qualm. Schnell stand fest, dass dieser Bereich bereits in Vollbrand stand. Nachdem die Feuerwehr zunächst von außen gelöscht hatte, waren abwechselnd Trupps unter Atemschutz ins Gebäudeinnere eingedrungen, um die Flammen dort zu bekämpfen. Weil im Kellergeschoss aber die Temperaturen auf bis zu 1000 Grad angestiegen waren, mussten die Teams immer wieder getauscht werden. Schließlich gelang es ihnen, auch dort die Flammen zu ersticken. Aufgrund der Größe des Brandes und der Situation am Einsatzort waren zwischenzeitlich unter anderem die und die Drohnenstaffel der Feuerwehr Hückeswagen und die Löschgruppe Hahnenberg der Feuerwehr Radevormwald nachalarmiert worden.