Neues Baumkataster in Hückeswagen : Unterwegs mit dem Baumkontrolleur

Baumkontrolleur Jens Alteweier bei der Arbeit im Rosengarten. Im Hintergrund ist der Ahorn (Baum Nr. 638) zu sehen, den er gerade kartiert. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Seit Anfang Mai werden die etwa 12.000 städtischen Bäume von zwei Bauhof-Mitarbeitern in das neue Baumkataster eingepflegt.

Jens Alteweier steht nicht auf den Planken eines Schiffs und hält schon gar nicht Ausschau nach irgendeiner Insel. Vielmehr steht der Mitarbeiter des Bauhofs mitten im Rosengarten, den Kopf im Nacken und ein Fernglas an den Augen. Der 24-jährige gelernte Garten- und Landschaftsbauer, der seit dem 1. Februar als Baumkontrolleur beim Bauhof arbeitet, nimmt einen Ahorn am Rande des Rosengartens ins Visier. Denn eine seiner Aufgaben ist es, den Baum ins neue Baumkataster der Stadt Hückeswagen einzupflegen. Am Ende der Kontrolle wird Alteweier Baum Nr. 638 mit einer Höhe von 17 Metern und einem Stammumfang von 2,75 Meter, was einem Durchmesser von 89 Zentimetern entspricht, in das Computerprogramm seines Laptops eingegeben haben. Mit Hilfe des Fernglases hat der Lindlarer zudem mehrere Verletzungen in der Baumkrone und etwas Totholz entdeckt.

Seit Anfang Mai sind Jens Alteweier und sein Kollege Felix Kaulfuß in Hückeswagen und Wipperfürth unterwegs, um im Auftrag des Bauhofs die städtischen Bäume in das neu angelegte Kataster aufzunehmen und etwaige Schäden oder sogar Gefahren, die von den Ästen oder den Bäumen selbst ausgehen können, zu erfassen. Die Stelle des Baumkontrolleurs war eine der zentralen Forderungen des Gutachters, der im Juni 2017 den etwa vier Jahre zuvor eröffneten gemeinsamen Bauhof der beiden Städte einer Qualitätskontrolle unterzogen hatte.

Mit einem Höhenmesser wird die Höhe eines Baums bestimmt. Foto: Stephan Büllesbach

Info Im Mittelpunkt steht die Verkehrssicherheit Aufgabe Die Baumkontrolleure des Bauhofs überprüfen die Verkehrssicherheit der Bäume im gesamten Stadtgebiet. Geschulter Blick Schadstellen sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, schon gar nicht für Laien. Hier ist der geschulte Blick eines Fachmanns gefragt, denn die Bäume müssen bei den Routinekontrollen regelrecht unter die Lupe genommen werden. Krankheiten Haben sich zum Beispiel Pilze im Wurzel- oder Stammfußbereich angesiedelt oder ist der Baum von einer Krankheit befallen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen kann, muss schnell gehandelt werden, damit der Baum nicht zur Gefahr wird. Erhalt Die Baumkontrolleure tragen mit ihrem Fachwissen dazu bei, dass selbst erkrankte Bäume so lange wie möglich erhalten bleiben können. Die Regelkontrollen sowie mögliche Maßnahmen, wie die Beseitigung von Totholz oder der Einbau von sogenannten Kronensicherungssystemen, werden in einem Kataster dokumentiert. Somit kann die Entwicklung eines Baumes beobachtet werden.

Fast 90 Prozent ihrer Arbeit sind die beiden Baumkontrolleure draußen unterwegs, wobei sich Alteweier hauptsächlich um die etwa 12.000 städtischen Bäume in der Schloss-Stadt kümmert. Soeben hat er den großen Ahorn im Rosengarten ins Kataster aufgenommen und das auch mit einer entsprechenden Marke am Baum dokumentiert. Dort hat er nämlich ein kleines Schild mit der Nummer 000638 in die Rinde genagelt. „Das Schild bleibt da jetzt für immer“, sagt er. „Selbst wenn der Baum einmal gefällt werden sollte.“

Ein Ast in der Krone eines Ahorns hat einen Riss. Das wird im PC gespeichert. Foto: Stephan Büllesbach

Mit einem Maßband, das er in der Rinde einhakt, misst er die Breite des Baums. Dann geht er 15 Meter Richtung Schloss und nimmt den mehr als 100 Jahre alten Baum mit Hilfe eines Höhenmesser ins Visier. Anhand einer Skala, die vor seinem Auge auftaucht, weiß Alteweier nun, dass der Ahorn 17 Meter hoch ist. Das alles wird umgehend in das Laptop eingetragen, das in einer speziellen Halterung vor seinem Bauch hängt. Das Computerprogramm zeigt genau auf, welchen Baum er gerade kartiert. Beim genaueren Hinschauen sind sogar die Umrisse von Schloss und Pauluskirche zu erkennen.

Jens Alteweier speichert die erfassten Daten des jeweiligen Baums in seinen Laptop ein. Foto: Stephan Büllesbach

Dann kommt das Fernglas zum Einsatz, wofür sich der Bauhof-Mitarbeiter unter den Baum stellt, um nun die Krone einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Schon beim Betrachten des Stammes hatte Alteweier einen Riss vom Boden nach oben entdeckt. „Das könnte auf eine Faulstelle in der Krone hindeuten“, erläutert er. Denn offenbar war irgendwann einmal der Saftzug nach oben gestört, so dass der Baum an den Seiten dicker wuchs. Der Riss im Stamm ist zwar nicht problematisch, wird von dem Baumkontrolleur dennoch erfasst und im Programm abgespeichert.

Das gilt ebenso für Stockaustriebe – kleine Äste, die Richtung Marktberg wachsen. Die, sagt der 24-Jährige, würden irgendwann entfernt, bevor sie zu groß würden. Könnten sie doch mal ein Gefahr für die Menschen darstellen, die wenige Meter unterhalb den Marktberg begehen. An anderer Stelle würden solche Triebe die Sicht von Autofahrern behindern oder Verkehrszeichen verdecken.

Auch in der Ahorn-Krone hat Alteweier einige Verletzungen entdeckt, die er umgehend speichert. Da ist etwa der Riss in einem Ast. Zwei andere, deutlich stärkere Äste sind ineinander verflochten, so dass sich in diesen sogenannten Reibeästen etwa Pilze ansiedeln können. Im schlimmsten Fall wäre die Folge, dass sich die Äste gegenseitig sprengen und eine Gefahr für Passanten darstellen. Alteweier, der schon in seinem alten Betrieb zwei Jahre als Baumpfleger gearbeitet und für seine neue Arbeitsstelle eine Fortbildung bei der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau in Höxter absolviert hatte, entdeckt zudem ein Loch an einer Stelle, wo einmal ein Ast entfernt wurde. Das könnte inzwischen etwa von einer Eule, einer Fledermaus oder einem Eichhörnchen als Höhle genutzt werden. Da auch noch Totholz in der Krone hängt, das beseitigt werden muss, wird ohnehin ein Baumkletterer engagiert werden müssen, der die Arbeiten erledigt. Der wird dann auch mal nach dem Innenleben der Höhle schauen. „Wenn die sich als Gefahr darstellt, muss sie entfernt werden“, stellt der Baumkontrolleur klar.

Es wird noch einige Jahre dauern, bis er und sein Kollege sämtliche städtische Bäume in Hückeswagen ins Kataster aufgenommen haben. „Denn nach einem viertel oder halben Jahr müssen wir schon mit den ersten Kontrollen der aufgenommen Bäume beginnen“, betont Alteweier. So speichert der Computer, welcher Baum eine Gefahr darstellen könnte und erinnert den Kontrolleur daran, bei diesem regelmäßig nachzuschauen. Ist der (im PC als Symbol dargestellte) Baum grau, wurde er noch nicht kontrolliert, ist er grün, wurde er bereits aufgenommen. Geschädigte Bäume erscheinen hellgrün, mit einem Dreieck und einem Ausrufezeichen versehen müssen Maßnahmen getroffen werden, wie beispielsweise das Entfernen von Totholz. Gelb bedeutet, dass in Kürze eine Kontrolle notwendig ist, rot heißt, er muss umgehend kontrolliert werden. Das alles ist wichtig, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten. Daher werden die Bäume an Stellen, wo sich viele Menschen aufhalten, auch als erste kartiert. Das sind zum Beispiel Bäume an Kindergärten, Schulen und auf dem Friedhof.

Ein erster Baum ist der Kontrolle bereits zum Opfer gefallen: Ende Juni musste die die majestätische Kastanie am Wilhelmplatz vor der Montanus-Apotheke gefällt werden. Der Baum hatte große Faulstellen, wodurch seine Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war.