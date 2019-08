Kostenpflichtiger Inhalt: Hückeswagener Unternehmen : Pflitsch bereitet sein zweites Werk vor

Die Produktionshalle an der Georg-Schaeffler-Straße wird eingerichtet, Mitte September ziehen die Maschinen des Bereichs Kabelkanal hierhin um. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Ab 1. Oktober will die Firma Pflitsch ihre Kabelkanäle am neuen Standort in Winterhagen-Scheideweg produzieren. Die ersten Mitarbeiter arbeiten bereits im ehemaligen Magna-Werk, zurzeit wird der Umzug der Maschinen und des Materials im September vorbereitet.