Kultur in Hückeswagen Unplugged-Konzert mit toller Song-Auswahl

Dass das auch ein wenig flotter genauso gut klang, konnte man dann etwa bei Del Amitris „Nothing Ever Happens“ hören. Da sorgte Jens Olaf Mayland mit dem Shaker-Ei, der Basstrommel und der mit dem Besen gespielten Snaredrum für einen gelungenen Rhythmus, während Benedikt Anhalt mit etwas mehr Schmutz in der Stimme sang. Aus dem zweiten Springsteen-Song des Abends, „Dancing In The Dark“, machte das Duo indes eine Mischung aus Lagerfeuer-Schlager und Leonard-Cohen-Grabeshymne in der ersten Strophe – was diesem im Original so quirligen wie lebendigen Stück Musik als kontrapunktische Interpretation ganz hervorragend stand. In diese Richtung ging auch „A Case Of You“ der großen Joni Mitchell, das der Gitarrist ganz alleine präsentierte.