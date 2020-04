Großeinsatz in Hückeswagen : Unklare Substanz verunreinigt Stadtparkteich

Hückeswagen Großeinsatz am Samstagnachmittag: Die Feuerwehr musste Sperren gegen eine milchige Flüssigkeit auslegen.

Was sich da am Samstagnachmittag auf der Wasseroberfläche des Stadtparkteichs zeigte, erinnerte an Milch. Um was für eine Substanz es sich tatsächlich handelte und ob diese gesundheitsschädlich ist, war zunächst unbekannt. Jedenfalls war der Löschzug Stadt gegen 17.15 Uhr unter dem Stichwort „unklare Gewässerverunreinigung“ alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später dort eintrafen, entdeckten sie im Zulaufbecken aus Richtung Brunsbachtal eine weiße, milchige Verfärbung des Wassers, die sich in den Teich ausbreitete. Das teilte Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus am Sonntag mit.