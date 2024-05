Unfall auf B 237 in Hückeswagen Auto bleibt auf Dach liegen – Autofahrer deutlich alkoholisiert

Mal abgesehen davon, dass es verboten ist, sollte sich jeder, der alkoholisiert ist, erst gar nicht ans Steuer eines Autos setzen. Das bestätigte jetzt ein 25-jähriger Hückeswagener, der am Sonntagmorgen auf der B 237 in Westenbrücke einen Alleinunfall baute – unter Alkoholeinfluss. Wie Polizeisprecherin Monika Treutler am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war er gegen 9 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Wipperfürth unterwegs, als er unmittelbar hinter der lang gezogenen Linkskurve, etwa 50 Meter vor der Einmündung der K 5, auf die Gegenfahrbahn geriet.