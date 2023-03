Wieder Unfall in Hückeswagen-Herweg Rollerfahrer in Lebensgefahr

Die B 483 ist seit den frühen Morgenstunden gesperrt – und wird das auch noch für einige Stunden sein. Denn der genaue Unfallhergang ist unklar. Unfallsachverständige des Verkehrskommissariats in Wipperfürth versuchen derzeit, entsprechende Hinweise zu finden. Zudem ist ein Verkehrsunfallteam aus Dortmund angefordert worden. Der Verkehr wird ab Herweg in Richtung Radevormwald und in Rädereichen Richtung Hückeswagen an der Bever-Talsperre entlang umgeleitet. Am Bergischen Kreisel stehen jedoch schon Polizeiwagen mit Blaulicht und auf der Rader Straße in Höhe des Abzweigs Richtung Fuhr / Mickenhagen zwei Baken – damit Autofahrer, die weiter als Herweg nach Herweg wollen, gar nicht erst Richtung Radevormwald fahren.