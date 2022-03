Hückeswagen und Radevormwald bleiben „Einfallstore“ für Biker : Corona senkt die Unfallzahlen

Anfangs einer leichten Linkskurve war am 3. September eine Wipperfürtherin auf der B 483 zwischen Reinsbach und Buchholz aus ungeklärten Gründen mit ihrem Opel frontal gegen einen Baum am Straßenrand geprallt und auf die Fahrbahn zurückgeschleudert worden. Die 39-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Stephan Büllesbach

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald Bei der Vorstellung der Verkehrsstatistik für 2021 in Oberberg wurden einige positive Entwicklungen angesprochen. Für Hückeswagen und Radevormwald aber bleiben weiterhin vor allem die auswärtigen Motorradfahrer ein Problem.

Es sind erfreuliche Zahlen, auch wenn hinter einigen von ihnen viel menschliches Leid steht. Etwa bei den 13 Verkehrstoten, 237 Schwer- und 613 Leichtverletzten auf Oberbergs Straßen im vorigen Jahr. So präsentierte Landrat Jochen Hagt als Chef der oberbergischen Polizei bei der Verkehrsstatistik für 2021 viele rückläufige Entwicklungen. Er machte aber auch deutlich, dass die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr für ein verändertes Verhalten gesorgt hatte. Das bestätigte auch der Erste Polizeihauptkommissar Michael Greb: „Viele Fahrten hatten sich 2021 durch den Lockdown erübrigt, etwa zur Gastronomie und zum Einzelhandel, aber auch zur Arbeit, weil viele im Homeoffice gearbeitet haben“, berichtete der neue Leiter der Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde. Das habe die Anzahl der Verkehrsteilnehmer reduziert. Und damit letztlich offenbar auch die der Unfälle (von 6800 in 2021, was auch schon wenig war, auf 6562). Überhaupt liegt die Gesamtunfallzahl 2021 um 15 Prozent unter dem Mittelwert der Jahre 2016 bis 2021. Auch waren im zweiten Coronajahr „nur“ 863 Menschen im Straßenverkehr verunglückt. „Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so wenige geben wird“, gab sich Greb überrascht.