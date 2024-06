Stadtrat muss zustimmen Hückeswagen und KW wollen offizielle Städtepartnerschaft

Die DDR existierte noch, wenn auch in den letzten Zügen, da entstand eine Freundschaft zwischen Menschen aus zwei unterschiedlichen Regionen in Deutschland: aus dem bergischen Hückeswagen und dem brandenburgischen Königs Wusterhausen bei Berlin. Initiatoren waren damals die Evangelischen Gemeinden. Intensiv pflegen beide Städte ihren Kontakt seit mehr als 25 Jahren, jetzt soll daraus eine Städtepartnerschaft werden. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Dienstag, 18. Juni, darüber entscheiden, ob der Bürgermeister mit seiner brandenburgischen Amtskolleginin einen entsprechenden Städtepartnerschaftsvertrag abschließt.