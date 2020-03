Hückeswagen und das Coronavirus : Historischer Jahrmarkt wird verschoben

In diesen Tagen sollten die Flyer in der Öffentlichkeit verteilt werden. In denen wird in der Sprache des frühen 20. Jahrhunderts für den historischen Jahrmarkt anlässlich der Fusion von Hückeswagen und Neu-Hückeswagen am 1. März 1920 geworben. Das ist nun hinfällig, da die Veranstaltungen für das letzte März-Wochenende abgesagt wurden. Foto: Quelle: Stadt | Grafik: RP

Aus Gründen des Infektionsschutzes vor dem Coronavirus hat die Stadt viele Veranstaltungen bis Ende April abgesagt. Das betrifft vor allem das letzte März-Wochenende mit dem historischen Jahrmarkt und dem „Frühlingsfest“ des Einzelhandels.

Die Erinnerungen an die Wiedervereinigung von Stadt- und Landgemeinde, die zum 1. März 1920 rechtskräftig wurde, ist lebendig. Dafür sorgt schon der historische Rückblick in einem 75-seitigen Festheft, das der Historiker Norbert Bangert und der ehemalige Ordnungsamtsleiter und Vorsitzender des Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungsvereins, Lutz Jahr, zusammen mit Birgit Kalt von Kalt Marketing Consulting erstellt haben. Anschaulich wird darin die Vorgeschichte der Trennung und Wiedervereinigung sowie die Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts dargestellt. Wie sich das bunte Treiben der damaligen Zeit anfühlte, sollte eigentlich am 28. und 29. März ein historischer Jahrmarkt im Zentrum erlebbar machen. Doch daraus wird ebenso wenig etwas, wie aus dem „Frühlingsfest“, dem verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft – dem Coronavirus „sei Dank“. Entsprechend wird am 29. März auch nicht das Auto verlost, das nach der Weihnachtsverlosung des Einzelhandels nicht abgeholt worden war.

Die Stadtverwaltung sagte am Donnerstag viele Veranstaltungen bis Ende April ab. Sie nahm damit Bezug auf den Erlass von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, wonach Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt werden sollten, um die Verbreitung des Virus’ zumindest einzudämmen. Am Mittwoch hatte Landrat Jochen Hagt mitgeteilt, dass der Oberbergische Kreis die angekündigte Regelung unverzüglich umsetzen wird. „Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung muss derzeit Priorität haben“, betonte Bürgermeister Dietmar Persian. Die Ausbreitung des Coronavirus’ werde sicher nicht gestoppt werden können. Aber Ziel müsse es sein, die Ausbreitung zu verlangsamen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. „Aus diesem Grund hat sich die Schloss-Stadt Hückeswagen entschlossen, einige Veranstaltungen bis Ende April abzusagen.“

Stadt Zu den Veranstaltungen der Stadt, die definitiv abgesagt werden, zählen die Abschlussveranstaltung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) am Donnerstag, 26. März, im Kolpinghaus, und das Konzert mit dem Musiker Kay Kankowski in der Stadtbibliothek am Montag, 30. März. Aber auch die Feierstunde anlässlich der Wiedervereinigung von Hückeswagen und Neu-Hückeswagen vor 100 Jahren, die für Sonntag, 29. März, im Kultur-Haus Zach vorgesehen war, ist abgesagt. Ebenfalls ausfallen werden der für Donnerstag, 30. April, wieder geplante Tanz in den Mai des Stadtmarketings Tanz mit Streetfood auf dem Schlosshof sowie der „Bergische Tauschrausch“ am Samstag, 25. April, von Stadt und Bergischem Abfallwirtschaftsverband (BAV) auf dem Wertstoffhof.

So hat die Stadtverwaltung außerdem in enger Abstimmung mit der Werbegemeinschaft und dem Stadtmarketing beschlossen, die Feierlichkeiten zum Stadt-Jubiläum und den verkaufsoffenen Sonntag am 28. und 29. März ausfallen zu lassen. Denn auch bei dem zweitägigen historischen Jahrmarkt wären – gerade bei schönem Wetter – mehrere Tausend Besucher in der Stadt zu erwarten gewesen. „In viele Veranstaltungen ist viel Arbeit und Geld gesteckt worden. Und natürlich gehen wir alle mal gerne zu einem schönen Fest oder auf einen Markt“, sagte Persian. Aber in der derzeitigen Situation müsse man leider auf ein paar dieser Dinge verzichten und den Gesundheitsschutz gerade der älteren und kranken Menschen in den Vordergrund stellen.