Islandstraße in Hückeswagen : Unbekannte stehlen Blumen aus neuen Pflanzpyramiden

Hückeswagen Die „Haltbarkeitsdauer“ der Pflanzen in den Pyramiden lag bei nicht einmal einer Woche. Im Island sorgt der Diebstahl für Verärgerung.

Kaum waren am Dienstag voriger Woche die fünf Pflanzpyramiden an der Islandstraße aufgestellt und bepflanzt worden (die BM berichtete), sind auch schon die ersten Blumen daraus verschwunden. Karsten Schlickowey, Inhaber des Geschäfts „Stilmix“ nahe des Weber-Denkmals, spricht von einem „Blumen-SB“. „Es ist ja auch einfacher und günstiger, die Pflanzen aus der Pyramide herauszunehmen, als sie wenige Meter unterhalb zu kaufen“, sagt der Händler, der in seinem Sortiment auch Blühpflanzen hat, mit Ironie in der Stimme.