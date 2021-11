Aus dem Umweltausschuss : Grünes Licht für den Lärmaktionsplan

Hückeswagen Einstimmig hat der Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung die Empfehlung an den Stadtrat gegeben, den Lärmaktionsplan für Hückeswagen zu beschließen. Aber wie wird er umgesetzt ?

Grundanliegen war es, mit dem Plan ein Instrumentarium zur Bekämpfung des nicht nur störenden sondern auch belastenden Verkehrslärms in die Hand zu bekommen. Doch vor allem Bürgermeister Dietmar Persian und seine Verwaltung bremsten: Sie zweifelten an, dass der Aktionsplan zu konkreten Verbesserungen führen könnte. Die Rede war von einem „zahnlosen Papiertiger“.

Am Ende der Diskussionen setzten sich die politischen Befürworter und damit auch die Bürgerinitiative durch. Die Stadt beauftragte das Fachplanungsbüro Richter-Richard damit, den Lärmaktionsplan zu entwickeln. Nach den Vorgaben von Bund und EU sind in dem Plan nur klassifizierte Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie Autobahnen) mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastung von mehr als 8200 Fahrzeugen pro 24 Stunden zu untersuchen. Das trifft in Hückeswagen auf die folgenden Straßenabschnitte zu: B 237 zwischen Einmündung August-Lütgenau-Straße und Bahnhofstraße (also auch die Bachstraße), B 237 zwischen Einmündung Alte Ladestraße und dem Ortsausgang Richtung Wipperfürth, B 483 zwischen dem Bergischen Kreisel und Einmündung Kaiserstraße (Rader Straße) und L 101 zwischen Scheideweg und Dreibäumen.

Nun wird die entscheidende Frage sein, wie der Lärmaktionsplan umgesetzt wird, so dass es mittel- bis langfristig tatsächlich zu weniger Verkehrslärm kommt. Das Kernproblem ist, dass die Stadt zwar den Plan in Auftrag gegeben hat und in Kürze beschließen wird, letztlich aber keinen Einfluss darauf hat, was dann passiert – denn sie ist nicht der Straßenbaulastträger. Alle möglichen Maßnahmen wie zum Beispiel Tempolimits mit dem Ziel der Lärmreduzierung können den zuständigen Behörden von Bund, Land und Kreis nur von der Stadt vorgeschlagen werden. Die Entscheidung, wann dann wo etwas passiert, treffen aber diese Behörden außerhalb von Hückeswagen. Gebunden sind sie dabei nicht an das, was als Absichtserklärung und konkrete Handlungsempfehlung im Aktionsplan steht.