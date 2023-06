Betriebe in Hückeswagen Wärmepumpen – Installateure klagen über lange Lieferzeiten und trotzige Kunden

Hückeswagen · Eine Umfrage unter den Heizungsfachleuten in der Schloss-Stadt hat ein durchaus einheitliches Bild in Bezug auf die Nachfrage und die langen Lieferzeiten in Bezug auf Wärmepumpen ergeben.

14.06.2023, 16:11 Uhr

Die Fertigung von Wärmepumpen läuft zwar auf Hochtouren, dennoch müssen sich Interessenten aktuell auf eine lange Wartezeit einstellen. Zumal die Heizungsinstallateure volle Auftragsbücher haben. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Diskussionen über das Heizungsgesetz, den das Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im März vorstellte, nehmen kein Ende. Inzwischen hat die Ampel-Koalition in Berlin einen Kompromiss gefunden. Gezwungen wird niemand, eine vollkommen intakte Heizung auszubauen, um eine Wärmepumpe zu installieren. Und auch sonst dürfte es genügend Ausnahmen und Sonderfälle geben, wenn das Gesetz wohl noch vor der Sommerpause beschlossen wird. Die Nachfrage nach dem Austausch der alten Öl- oder Gasheizung ist dennoch groß. Unsere Redaktion hat sich bei den Hückeswagener Sanitär- und Heizungsbetrieben umgehört, wie die Lage ist.