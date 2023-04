Katholische Kirchengemeinde Hückeswagen Pfarrkirchen-Umfeld soll grüner werden

Bei Betrachtung der großen Grünfläche neben dem Gemeindehaus und unterhalb der Kirche wird klar, was dort an Potenzial schlummert. „Wir haben die große Hecke zur Goethestraße letztens wieder einmal für viel Geld schneiden lassen. Dabei ist uns aufgefallen, dass sie ökologisch tot ist“, sagt Nunn. Daher habe man weiter überlegt, welche Alternativen es hierfür – und vor allem für die große Wiesenfläche – geben könnte. „Wir haben uns Dr. Lars Dietrich aus Köln ins Boot geholt, der einen Doktortitel in Botanik hat und aktuell stellvertretender Leiter des Naturguts Ophoven in Leverkusen ist“, berichtet er. Dietrich habe viel Erfahrung mit der Anlage solcher naturnahen und ökologischen Grünflächen. Er habe sich mit den Gegebenheiten vertraut und bereits viele Gedanken gemacht, was in der Schloss-Stadt umsetzbar und sinnvoll sei.