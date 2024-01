Innenstadtumbau in Hückeswagen Umbau des Bahnhofsplatzes startet Ende März

Das übergeordnete Ziel des Umbaus ist es, Dauerparker vom Bahnhofsplatz zu verbannen und einen attraktiven Aufenthaltsort und beliebten Treffpunkt für alle Generationen in der Innenstadt und angrenzend an die Altstadt mit dem Schlosshagen zu schaffen. Geplant ist die Anlage terrassierter Flächen mit Sitzgelegenheiten, Grünflächen und Kirschbäumen. Auch ein Wasserspiel (Fontänen-Feld) soll angelegt werden. Eine Haltestelle für den Bürgerbus wird’s auch weiterhin am Bahnhofsplatz geben, sie wird aber so verlegt, dass der Blick zum Schloss hin frei bleibt. Auch für Radfahrer, die den nahe gelegenen Radweg auf der alten Bahntrasse nutzen, soll es attraktiv werden, einen Abstecher auf den Bahnhofsplatz zu machen. Geplant sind zur Verbesserung der Infrastruktur überdachte Fahrrad-Abstellplätze und sechs Fahrrad-Boxen.