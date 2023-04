Tanken in Hückeswagen Tankstelle wird modernisiert

Am 21. August 2001 war auf dem ehemaligen Gelände der Firma Bêché & Grohs neben deren früheren Verwaltungsgebäude an der Peterstraße eine DEA-Tankstelle eröffnet worden. Zuvor war das Schweizer Haus, das sich an dieser Stelle befunden hatte, aus der Liste der denkmalgeschützten Gebäude herausgenommen und Anfang 2001 abgerissen worden. Im Frühjahr wurde aus der Dea- eine Shell-Station.