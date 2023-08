Ehrenamtler in Hückeswagen Ukrainerin engagiert sich in der Stadtbibliothek

Dass Elina Sadovnyk sich dermaßen ins Zeug legt, hat einen Grund. „Wir würden gerne in Deutschland bleiben“, sagt die Lehrerin. Vor allem der Kinder wegen, die hier wesentlich bessere Zukunftsperspektiven hätten als in ihrer ukrainischen Heimat. Dafür nimmt die 37-Jährige auch Herausforderungen in Kauf. So musste ihr Sohn Vlas vor kurzem eine Prüfung für das ukrainische Abitur in Berlin ablegen. Mit dem Zug war die Familie in die Bundeshauptstadt gefahren und musste sieben Mal umsteigen. „Zehn Stunden hat eine Fahrt gedauert, es war kompliziert“, berichtet die 37-Jährige. Sich dabei zurechtzufinden, ist selbst für Einheimische nicht immer leicht.