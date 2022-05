Geflüchtete in Hückeswagen : Ukrainer lernen Jugendzentrum kennen

Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke (M.) stellte Irina Slobodjan (l.) mit Tochter Margo und Viktoriia Nikulina mit Sohn Vlad das Jugendzentrum im Brunsbachtal vor. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Montags ist die Einrichtung im Untergeschoss der Mehrzweckhalle eigentlich geschlossen. Jetzt machte das Team aber für einen Kennenlerntag mit Grillen eine Ausnahme.

Es sind positive Worte, die Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke am Montagabend über die Lippen kommen: „Das war ein großer Erfolg!“ Da ist der Kennenlerntag im Jugendzentrum für ukrainische Kinder und Jugendliche vorbei. Gut 30 Menschen, vor allem Kinder und ihre Mütter, waren im Brunsbachtal an der Mehrzweckhalle und hatten bei schönem Frühlingswetter gemeinsam gespielt und das Angebot der Einrichtung kennengelernt. „Wir hatten Flyer verteilt, vor allem in der Unterkunft an der Peterstraße“, sagt die Leiterin des Jugendzentrums. Geworben worden war zudem über Facebook sowie wie bei den Paten einzelner Geflüchteter oder am Auszahlungstag.

Mit Erfolg, wie sich schnell zeigt. Es herrscht reges Treiben auf dem Platz vor und im Garten gegenüber der Mehrzweckhalle, wo ein Grill aufgebaut ist. „Die Grillwaren haben wir dankenswerterweise von ,Meister Blumberg‘ zur Verfügung gestellt bekommen“, sagt Andrea Poranzke. Und wenn man sich die Aktivität ansieht, die gerade die kleineren Kinder an den Tag legen, ist es keine Frage, dass die Würstchen später schmecken werden. Da wird auf Kinderfahrrädern, Kettcars oder Rollbrettern über den Hof gerauscht. Hier wird Tischtennis gespielt, dort hat sich Mario Moritz, der von der Stadtverwaltung an seine alte Wirkungsstätte gekommen ist, einen Federballschläger geschnappt und spielt zusammen mit einer Ukrainerin Badminton.

Info Gesucht sind gute Kinderfahrräder Aufruf Das Team des Jugendzentrums bittet um Spenden von nicht mehr benötigten Kinderfahrrädern. Zwar habe es eine Menge davon, „die sind aber in einem nicht unbedingt besonders guten Zustand“, sagt Andrea Poranzke. Kontakt ☏ 02192/851056, E-Mail: info@jugendtreff-hw.de Internetseite

Auch im Inneren sind einige Kinder und Jugendliche unterwegs. „Wir zeigen eben gerade alles, was wir im Angebot haben. Draußen die Sportgeräte, drinnen steht unser Tischkicker, und es gibt die Playstation“, listet Andrea Poranzke auf. Spontan habe sie vier Helferinnen und Helfer aus ihrem Team organisieren können, die den Nachmittag über im Jugendzentrum mitmachen. „Am Montag ist ja eigentlich geschlossen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass direkt einige mithelfen“, sagt sie. Und die sich mit Händen, Füßen und ein wenig Englisch mit den Geflüchteten aus der Ukraine verständigen können.

Bis auf Erika Frey. Die Honorarkraft, die eigentlich im Kindergarten „Rappelkiste“ arbeitet, kommt aus Kasachstan und spricht fließend Russisch. Für sie ist das bei der Arbeit ein Novum. „In der ,Rappelkiste‘ hatten wir mal einen Jungen, der nur Russisch sprach. Aber hier im Jugendzentrum war das noch nicht der Fall“, erzählt Erika Frey. Daher ist sie am Montagnachmittag Helferin und Übersetzerin zugleich. „Das klappt auch alles ganz gut, die meisten Menschen aus der Ukraine können auch Russisch. Und von dem, was ich mitbekomme, kommt unser Angebot auch gut an“, versichert sie.

Geöffnet ist das Jugendzentrum unter der Woche von Dienstag bis Freitag, jeweils von 16 bis 21 Uhr. „Wir hatten den ,YourFriday‘ als Angebot für die älteren Jugendlichen. Wegen Corona ist uns dieses Angebot aber ein bisschen eingeschlafen. Wir planen aber, jetzt einfach so am Freitagabend länge geöffnet zu haben“, berichtet Andrea Poranzke. Das Angebot soll dann auch über die neue Streetworkerin Renate Lieth an die Jugendlichen gebracht werden, die zum 1. Juni ihre neue Stelle antreten wird. „Bis dahin ist es ja nicht mehr so lange“, sagt die Stadtjugendpflegerin, die sich schon sehr darauf freut, dass bald wieder eine Streetworkerin für Hückeswagen im Dienst ist. „Ich kenne sie schon aus ihrer Zeit in Wipperfürth – sie selbst wird vermutlich auch einige Jugendliche kennen, die aus Hückeswagen auch in der Nachbarstadt unterwegs waren“, sagt Andrea Poranzke.