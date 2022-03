Hückeswagener zeigen sich wieder spendefreudig : Ukraine-Hilfe der Islandtafel gestartet

Christa Schmitz (l.) und Hanni Turck von der Islandtafel sind begeistert über die vielen Spenden, die bereits für die Menschen in der Ukraine abgegeben wurden. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Spendenbereitschaft der Hückeswagener ist gewohnt groß. Benötigt werden vor allem Decken und Schlafsäcke sowie Hygieneartikel. Verschickt werden die Hilfsgüter über den Bund freikirchlicher Gemeinden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Christa Schmitz vom Vorstand der Christlichen Islandtafel ist wieder begeistert – über die Spendenbereitschaft der Hückeswagener. „Wir haben wie immer um 10 Uhr aufgemacht, da waren schon die Ersten da. Es ist der Wahnsinn“, sagt sie. „Schon in der ersten Stunde haben wir jede Menge Materialien bekommen. Die Menschen kommen im Fünf-Minuten-Takt.“ Die Idee einer Hilfsaktion für Geflüchtete aus der Ukraine sei spontan aufgekommen. „Ich habe mit der Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes freikirchlicher Gemeinden in Hessen gesprochen und nachgefragt, ob sie etwas brauchen könnten“, sagt Christa Schmitz. Dort sei man sehr erfreut über das Angebot gewesen. „Sie fahren mit einem großen 40-Tonner-Lastwagen zur polnisch-ukrainischen Grenze.“

Benötigt werden vor allem Materialien für die Übernachtung im Freien – Schlafsäcke, Isomatten, Decken. „Kleidung brauchen wir nicht, zumindest nicht für diese Lieferung“, unterstreicht Christa Schmitz. Wie die Situation dann aussehen werde, wenn auch in der Schloss-Stadt Menschen aus der Ukraine angekommen sein sollten, stehe auf einem anderen Blatt. „Es ist toll, dass in einer so akuten Situation auch wieder so schnell geholfen wird.“ Christa Schmitz rechnet in den kommenden zwei Wochen mit einem deutlich erhöhten Arbeitsaufkommen. „Aber das ist völlig in Ordnung. Es bereitet einem letztlich doch große Freude, wenn man helfen kann“, betont sie.

Erneut klingelt das Telefon, Kollegin Hanni Turck geht ran. „Die Leute fragen, ob sie auch in der nächsten Woche kommen können oder ob es eine einmalige Spendenaktion ist“, sagt Christa Schmitz. Natürlich wäre es schön, wenn mit einer einmaligen Sache der Bedarf gedeckt sei, aber dem dürfte eher nicht so sein. „Wir gehen davon aus, dass wir auch in den kommenden Wochen Spenden brauchen werden.“

Neben Materialien wie Decken oder Schlafsäcken werden Hygieneartikel benötigt. Auf einem Flyer der Islandtafel steht, was gespendet werden kann. „Eine Anleitung mit Einkaufsliste“, erläutert die ehrenamtliche Helferin. Da die Utensilien außerhalb der EU exportiert wurden, wenn sie in die Ukraine kämen, sollten sie am besten in Zip-Beutel gepackt sein. In einen Drei-Liter-Beutel passen jeweils eine Packung Haushaltstücher, Zahnbürsten, Kinderzahnbürsten und Haushaltstücher, eine Tube Zahnpasta und Kinderzahnpasta sowie zwei Stück pflegende Seife – im Wert von etwa 4,50 Euro.