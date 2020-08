Polizeibericht für Hückeswagen : „Übungsfahrt“ endet an Hauswand und kostet Igel das Leben

„Übungsfahrt“ endet an Hauswand und kostet Igel das Leben

Eine Hauswand an der Kölner Straße stoppte die Trunkenheitsfahrt eines 21-Jährigen. Foto: Polizei

Hückeswagen Er war in der Nacht zu Samstag betrunken Auto gefahren, das hatte er gegen eine Hauswand gesetzt, und dann war er auch noch vom Unfallort geflüchtet – auf einen 21-jährigen Hückeswagener kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu.

Der 21-jährige Hückeswagener dürfte schonmal bessere Ideen gehabt haben. Denn das, was er da in der Nacht zu Samstag gemacht hat, war eine Schnapsidee: Um für die bevorstehende Führerscheinprüfung zu üben, war er mit dem Wagen seiner Mutter zu einer Spritztour aufgebrochen – und das im alkoholisierten Zustand. Zudem endete die Fahrt an einer Hauswand. Und weil der junge Mann noch keine Fahrerlaubnis besitzt, betrunken war und zudem von der Unfallstelle flüchtete, erwartet ihn ein umfangreiches Strafverfahren, wie Polizeisprecher Michael Tietze mitteilt. Darüber hinaus kostete diese Aktion einem Igel das Leben.