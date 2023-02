Hückeswagener „Millionenschatz“ Diskussion über städtischen „Dukatenesel“

Unter der Oberfläche der Stadt schlummert ein Vermögen: ein Kanalnetz in insgesamt gutem Zustand, also mit sehr wenig Sanierungsbedarf. Bewirtschaftet wird es vom städtischen Eigenbetrieb Abwasser. Dieser Eigenbetrieb ist so etwas wie der Dukatenesel der Stadt: Jahr für Jahr fließen daraus hohe sechs- bis siebenstellige Gewinne in den allgemeinen Haushalt und mindern dort das Jahresdefizit. Das alles könnte allerdings eine Frage der Zeit sein, denn im Hückeswagener Rathaus wird darüber nachgedacht, das Kanalnetz an den Wupperverband zu übertragen.