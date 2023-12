Bergischer Geschichtsverein in Hückeswagen Eine Übergangslösung für das BGV-Archiv

Es sieht nicht nur unsortiert aus, es ist es auch. Wobei die Mitglieder des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) schon darauf geachtet haben, dass die Bücher, Kartons und sonstigen historischen Stücke ordentlich gelagert wurden. Nur liegen die meisten von ihnen eben noch nicht an ihrem endgültigen Platz in dem Raum in der ehemaligen Löwen-Grundschule an der Kölner Straße, in dem bis vor den Sommerferien 2022 und dem anschließenden Umzug der Grundschule ins neue Gebäude im Brunsbachtal der Offene Ganztag untergebracht war. Nun lagern dort wichtige Zeugnisse der Geschichte der Schloss-Stadt und des Bergischen Landes.