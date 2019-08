Sommerfragen an die Parteien : Schloss – Bürger sollen mitentscheiden

Sommerfragen an die Parteien

Hückeswagen In den Sommerferien stellt unsere Redaktion den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat jede Woche eine Frage. Heute geht es um das Schloss. Die Frage: Sollte das Schloss Rathaus bleiben oder künftig zu einem Ort von Kultur und Gastronomie werden?

Nicht verschweigen darf man in diesem Zusammenhang aber die immensen Kosten, die eine Nutzungsänderung des Schlosses nach sich ziehen wird. Ein privater Investor wird sich unter den vorgenannten Bedingungen scheuen, das Schloss zu übernehmen. Eine gemeinsame Kraftanstrengung der öffentlichen Hand könnte ihm aber eine neue, tragfähige Aufgabe zuweisen und das Schloss in die Mitte nicht nur des Hückeswagener Lebens zurückbringen.

Das Schloss als überregional geschätzter Ort für Trauungen ist dagegen ein Aspekt, der für den Erhalt als Rathaus spricht. Ebenso wie der Ratssaal, wenn denn die Sache mit dem Fluchtweg geklärt ist. Das ist ein ganz interessantes Thema, das wir intensiv und in Ruhe mit den Bürgern diskutieren sollten.

Dadurch, dass das Schloss allen Hückeswagenern dient und auch als Touristenattraktion geschätzt wird, sollte die zukünftige Nutzung des Schlosses auch mit den Hückeswagener Bürgern diskutiert werden. Das Schloss ist deshalb natürlich ein Thema in unserem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Vorher hat es bereits einen Workshop mit Landrat und verschiedenen Experten gegeben, wo leider keine konkreten Ergebnisse erreicht wurden.

Wir Grünen können uns gut so etwas wie einen Pachtvertrag an einen gastronomischen Betrieb vorstellen. Die komplette Übergabe an einen Investor sehen wir sehr kritisch, weil wir nicht die Entscheidungshoheit über das Schloss aus der Hand geben wollen.