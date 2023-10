Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Duo „Two Friends“ sorgt für Lagerfeuer-Atmosphäre

Das wurde etwa gleich zum Auftakt klar, als ein Bob-Dylan-Medley mit „Don‘t Think Twice It‘s Alright“ oder „Blowin‘ In The Wind“ gespielt wurde. Bei Letzterem wurde der allseits bekannte Refrain dann auch aus vielen Kehlen mitgesungen. Witzigerweise war zwischen den Songs das Knistern und Prasseln des fiktiven Feuers zu hören, was den gemütlichen Eindruck dieses Konzerts genauso verstärkte, wie Boldts Ansagen. „Wenn ich mich so umsehe, dann sind das doch sehr viele bekannte Gesichter hier“, sagte er etwa. Zu den vielen Freunde gesellte sich gute Musik. Wie etwa die wunderschöne Ballade „Vincent“ von Don McLean, jenem Songwriter, der völlig zu Unrecht häufig auf „American Pie“ reduziert wird.